Врятувала підрозділ від оточення: медсестра знищила окупантів пострілом з гранатомета

Медикиня Світлана Трифонова під час виконання бойового завдання знищила групу окупантів пострілом з гранатомета та врятувала побратимів від оточення.

Героїзм на полі бою

У серці жорстоких боїв, коли російські окупанти атакували бойові позиції бронетехнікою та десантом, медсестра Світлана показала справжній героїзм, взявши на себе командування підрозділом, який залишився без командира.

Однак її рішучість і сміливість виявилися вирішальними, коли позиції підрозділу опинилися під загрозою оточення. Вороги зайшли в будинок з тилу, взявши під контроль шляхи відходу.

Зараз дивляться

У цей критичний момент Світлана взяла в руки одноразовий гранатомет і, попри небезпеку, вирушила їм назустріч. Лише одним пострілом вона знищила групу окупантів.

— Хлопці казали: “Ну ти відірвана!” А що було робити у той момент? Чекати, коли ворог нас всіх переб’є? — згадує Світлана.

Завдяки стійкості українських воїнів і сміливим діям Світлани підрозділ зміг втримати позиції.

Це був перший бій жінки, досі вона стріляла лише на полігоні. Перемога на руїнах Старомайорського дала змогу провести ротацію бійців.

Заслужена нагорода

Нещодавно командир 128 бригади ТрО “Дике Поле” вручив Світлані нагороду — Хрест Сухопутних військ.

— Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеня, багато нагород, а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав, — каже вона.

За словами медикині, найважливіше за для неї це можливість рятувати життя побратимів.

Попри втрату сина, який загинув у бою під Бахмутом, Світлана повернулася до свого батальйону, який продовжує тримати оборону на Запорізькому напрямку.

Джерело і фото: Генеральний штаб ЗСУ

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