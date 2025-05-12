Єрмак: Україна не отримувала від США жодних пропозицій про завершення війни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна не отримувала жодних американських пропозицій щодо припинення війни, а під час консультацій, що тримають, йдеться лише про обмін ідеями, а не про конкретні плани.

Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна, коментуючи появу у ЗМІ “мирних” планів.

Лише Україна може пропонувати мирний план

– Позиція американців – закінчити цю війну. Але все, що з’являється в інформпросторі, може належати або одній стороні, або іншій. Американці не є учасниками цієї війни. Американці хочуть цю війну закінчити, – пояснив Єрмак.

Він застеріг від сприйняття як правди нічим не обґрунтованих заяв з боку Росії, водночас наголосивши, що позиція України залишається послідовною й базується на міжнародно визнаних принципах.

Зараз дивляться

– У всіх документах, які Україна представляла, – від Формули миру президента Зеленського, від Плану перемоги до Плану внутрішньої стійкості – це все на 100% базується на тому, що декларативно поважають усі країни світу, – додав глава ОП.

За його словами, переговори для того й існують, щоб на них обговорювати всі питання, необхідні для припинення війни, якій рано чи пізно прийде кінець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.