Бронекостюм Plastoon XM: вагома відповідь на запити військових

Модульний бронекостюм чітко орієнтований на сучасного бійця з викликами та проблемами, які постають перед ним, ритмом і тактикою воєнних дій.

Мета його створення ― максимальний захист людського життя і водночас збереження ефективності військового на полі бою, які б завдання він не виконував. А ще у компанії Rarog Tactical Gear говорять: Нам надто дорогі життя наших воїнів, щоб економити на їхньому захисті.

Саме це бажання ― створити для війська найкраще ― і було головною рушійною силою у розробці Plastoon XM.

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…Чому саме костюм? Початок історії варто шукати в тих уже далеких часах, коли як захист від куль почали використовувати дві пластини ― на грудях і на спині. Потім модернізували конструкцію до плитоноски. Наступний крок ― бронежилет, у якому жорсткі бронепластини поєднали з балістичним захистом. А потім почали з’являтися модулі ― не відразу, поступово. Тож поява бронекостюма була обумовлена часом.

Чи можна назвати Plastoon XM завершальним штрихом у створенні ідеального захисту? Мабуть, ні, бо еволюція екіпірування, як і зброї, триває, з’являються нові матеріали і нові виклики. Але на сьогодні бронекостюм Plastoon XM― безумовно, серед кращих на ринку, про це свідчать і відгуки бійців, і попит, що зростає.

Характерні риси Plastoon XM

Фахівці Rarog Tactical Gear розробили екіпірування у тісній співпраці з бійцями ЗСУ, воно протестоване в лабораторних умовах, пройшло випробування на полігоні, відповідає стандартам і має ліцензію.

Основний елемент захисту і одна із вагомих причин купити цю модель ― керамічні бронеплити із карбіду кремнію, надійні і легкі. Їхня вага ― 2,35 або 3,3 кг залежно від розміру.

Пропонується повний комплект захисних модулів ― для шиї, плечей, стегон, паху, які вбережуть від осколків в умовах бою. Передбачене міцне кріплення ― кожен модуль може бути зафіксований кількома рухами і швидко знятий у разі потреби.

Бронежилет зручний і ергономічний, він добре підганяється за статурою, не обмежує рухи, має систему Loop, тому за екстремальних умов може бути скинутий за хвилину.

І ще один корисний і цікавий нюанс: бронежилет має внутрішню систему фіксації, завдяки чому вага спорядження рівномірно розподіляється, рухатися в ньому зручно. На додаток у жилета є ще й внутрішні підсумки для магазинів, а також приховані кишені. Ці деталі роблять бронекостюм оптимально зручним ― все важливе під рукою і може відкриватися за мить завдяки системі швидкого доступу.

Для бронежилета і модулів використані камуфляжний дизайн Multicam (USA) і Cordura 1000D, найміцніший із відомих на сьогодні матеріалів, додатково просочений спеціальним розчином для посилення водостійкості.

Бронекостюм має риси, які зацікавлять представників різних родів військ: бійцям ССО сподобаються незначна вага і зручність, операторам БпЛА і артилеристам ― надійний захист від уламків і шрапнелі. Ефективні модулі для шиї і плечей захистять від куль і уламків бетону бійців у середмісті. А ті, хто перебуває на відкритій місцевості, де життєво важливо бути мобільним і пересуватися швидко, будуть вражені легкістю бронеплит.

Полегшення виконання завдань, повний контроль за захистом, ефективність на полі бою і комфортність ― все це забезпечує Plastoon XM, якщо його правильно підібрати, і він дійсно рятує життя. Українські воїни нарешті отримали захист, на який заслуговують ― якісний, надійний і зручний. Rarog Tactical Gear виконала завдання бездоганно.

Фото: Rarog

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