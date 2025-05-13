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Окупанти позбавили волі 13 працівників ЗАЕС: доля трьох із них невідома

ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Від початку окупації Запорізької атомної електростанції російські війська здійснюють безпрецедентний тиск на українців, які відмовилися співпрацювати з ворогом.

Сьогодні РФ продовжує незаконно утримувати щонайменше 13 працівників ЗАЕС.

Військова база на Запорізькій АЕС як загроза ядерній безпеці Європи

З 2022 року, коли російські окупанти захопили Запорізьку АЕС, ворог змушує українських атомників до співпраці.

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Ті, хто відмовляється, піддаються репресіям — незаконним арештам, катуванням, а в деяких випадках — судам із фейковими вироками.

Наразі щонайменше 13 фахівців позбавлені волі: семеро вже засуджені до ув’язнення, троє перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків, доля ще трьох залишається невідомою — вони вважаються зниклими безвісти.

Тим часом окупанти продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військову базу.

В машинних залах блоків розміщені військові автівки, а також зберігається вибухонебезпечна зброя, інфраструктура деградує, що унеможливлює безпечну експлуатацію об’єкта.

Україна вимагає негайно звільнити з російського полону всіх українців, які були незаконно позбавлені волі.

Запорізька атомна електростанція повинна повернутися під повний контроль України — лише так можна відновити ядерну й радіаційну безпеку в Європі.

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Джерело: Енергоатом
Енергоатом, ЗАЕС, Запоріжжя
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