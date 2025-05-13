План переозброєння Європи на €800 млрд передбачає допомогу Україні – єврокомісар

Частину коштів у межах Плану переозброєння Європи (ReArm Europe) на €800 млрд буде спрямовано на військову підтримку України.

Про це в інтерв’ю Європейській правді повідомив єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс.

Кошти з Плану переозброєння Європи для України: що відомо

Андрюс Кубілюс наголошує: €650 млрд у Плані переозброєння Європи (ReArm Europe) становитиме прогнозоване збільшення витрат на оборону країн-членів ЄС.

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Ще €150 млрд буде передбачено на позики для оборонних закупівель.

Позики в межах інструменту на €150 млрд, пояснює Андрюс Кубілюс, можуть брати тільки держави-члени, але вони можуть використовувати ці кошти для спільних закупівель з Україною, зокрема закупівель в українському оборонпромі для потреб ЗСУ.

Таким чином українська промисловість уперше отримує рівне ставлення з європейською оборонною промисловістю.

Наразі, каже єврокомісар із питань оборони, у Європі шукають шляхи, як стимулювати держави-члени до саме таких закупівель.

Попри це, частина з €650 млрд, призначених для національних оборонних витрат, також може бути витрачена на зброю для України.

– Це буде рішенням країн-членів. Хоча зрозуміло, що країни-члени шукають можливості збільшити передусім власні видатки на оборону, – зазначив Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, що План переозброєння Європи (ReArm Europe) на €800 млрд презентувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня.

Ця ініціатива є новим оборонним планом Євросоюзу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 175-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Європейська правда

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