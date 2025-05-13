Польські перевізники блокують пункт пропуску Ягодин: яка зараз ситуація

На міжнародному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ спостерігається відтік вантажних автівок через блокування руху польськими протестувальниками.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Ситуація Ягодин-Дорогуськ

Наразі перевізники масово виписуються з єЧерги для перетину кордону через Ягодин та обирають інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Зараз дивляться

12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин заблокували польські перевізники. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

Так, за ніч з 12 на 13 травня митники Ягодину оформили лише вісім вантажівок на виїзд до Польщі з України і 205 ваговозів на в’їзд в Україну.

– Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У “живу чергу” на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обирають інші маршрути, – наголосили у Державній митній службі України.

За попередньою інформацією, протест може тривати протягом чотирьох місяців.

Нагадаємо, що у 2023 році на кордоні між Україною та Польщею вже були протести із блокуванням міжнародного руху.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.