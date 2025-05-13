Уряд затвердив порядок перевірки релігійних організацій на пропаганду “русского міра”

Кабмін схвалив порядок, за яким перевірятимуть, чи використовують релігійні організації для пропаганди “русского міра”.

Порядок перевірок церков: що відомо

Порядок перевірок релігійних організацій затверджено урядовою постановою №541 від 9 травня.

Згідно з документом, перевірку може ініціювати Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Зараз дивляться

Також перевірка може початися за заявою органу державної влади чи місцевого самоврядування, фізичної та/або юридичної особи.

Слід зауважити, що в уряді детально перерахували, що саме може вважатися ознакою пропаганди ідеології “русского міра”.

Так, у спеціальному додатку до порядку міститься перелік із 12 пунктів, серед яких, наприклад, представлення так званої спеціальної військової операції як “священної війни”, “протистояння бездуховному, безбожному Заходу”.

Або ж заперечення існування української нації, державності, права України на державний суверенітет з використанням ідей “триєдиної Русі”, “триєдинства російського народу” тощо.

Затверджений урядом порядок перевірок передбачає звернення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті до органів державної влади, місцевого самоврядування, досудового розслідування для отримання інформації, пояснень, документів, даних із публічних електронних реєстрів.

Також ДЕСС може використовувати інформацію про факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології “русского міра”, що міститься у висновках релігієзнавчої експертизи та/або отримана від фізичних та/або юридичних осіб, із медіа, інших відкритих джерел.

Якщо розгляд питання потребуватиме релігієзнавчої експертизи, ДЕСС може видавати відповідний наказ.

Джерело : Урядовий портал

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.