Спочатку припинення вогню, потім говоритимемо про ЗАЕС – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутнє ЗАЕС, розташованої у тимчасово окупованому Енергодарі, може стати предметом обговорення лише після припинення вогню. Він також наголосив, що без України ЗАЕС працювати не буде.

Діалог щодо ЗАЕС можливий після припинення вогню

– Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції, тощо, – наголосив глава держави під час брифінгу у вівторок.

Зеленський також зазначив, що працювати із ЗАЕС зможе виключно українська сторона. Зі Сполученими Штатами вже велися перемовини щодо інвестицій у розвиток станції, однак, за словами президента, її повне відновлення може зайняти щонайменше 2-2,5 роки.

Президент підкреслив, що вже обговорювалися пропозиції щодо передачі станції під український контроль, однак це викликало низку додаткових запитань.

Зараз дивляться

Зокрема, йшлося про забезпечення виходу до водних ресурсів, налагодження зв’язку з окупованим Енергодаром та стан дамби. У зв’язку з цим Зеленський підкреслив, що зараз ще “рано про це просто говорити”.

– Але станція наша, тому, безумовно, ми її хочемо повернути. Без нас працювати вона ні на кого не буде, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф висловив сподівання, що 15 травня може відбутися зустріч між Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним.

Серед ключових питань, які залишаються відкритими для обговорення – статус українських територій, контроль над Запорізькою АЕС та забезпечення доступу України до важливих водних маршрутів.

Віткофф також назвав непрацюючу Запорізьку атомну електростанцію “маленькою перлиною в короні”, відзначивши її значний енергетичний потенціал.

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