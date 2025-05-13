Україна завершила процедури для запуску інвестфонду – Свириденко передала ноту Девіс

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко передала до посольства США офіційну ноту України, яка свідчить про завершення внутрішніх процедур щодо Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

Україна передала США ноту щодо завершення процедур по інвестфорду

– Сьогодні я зустрілась із Юлією Свириденко. Вона передала офіційну ноту України, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо Aмерикансько-українського інвестиційного фонду відбудови. Ми вітаємо цей важливий крок і з нетерпінням чекаємо на подальший спільний рух уперед, – зазначено у заяві Девіс, яку поширило посольство США в Україні.

“Today, I met with @Svyrydenko_Y. She delivered Ukraine’s official note confirming completion of its internal procedures for the U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund. We welcome this important step and look forward to moving ahead together.” – Ambassador Davis pic.twitter.com/mUWuhWforF Зараз дивляться — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 13, 2025

Свириденко в свою чергу підтвердила, що Україна виконала всі вимоги, необхідні для запуску фонду.

– Можна сміливо сказати, що вдалося виконати завдання, яке поставив перед нашою переговорною командою президент Володимир Зеленський, адже маємо рівноправну Угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. В Угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну, – написала вона у Facebook.

– Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій, – додала вона.

Угода між Україною та США щодо інвестфонду: що відомо

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду між урядами України та США про створення інвестиційного фонду відбудови.

Частка України в цьому фонді становитиме половину коштів, які надійдуть після набрання чинності угодою.

Зокрема, це будуть надходження від рентної плати за видобуток корисних копалин (зокрема нафти, газу, газового конденсату), з нових ліцензій та спецдозволів на користування надрами, а також від реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Угоду щодо надр була підтримали 338 народних депутатів, що проголосували за законопроєкт №0309 про її ратифікацію.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, документ було підготовлено для забезпечення виконання внутрішніх процедур, передбачених законодавством України, і необхідних для набрання чинності угодою між Україною та США.

30 квітня США та Україна підписали угоду про створення інвестиційного фонду відновлення з паритетною участю обох сторін (50/50). Документ складається з 12 статей, має фінансову спрямованість і включає перелік критично важливих матеріалів.

Від України у фонді братиме участь Агентство з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП), яке підпорядковується Міністерству економіки. Зі сторони США учасником виступить Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.