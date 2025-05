Україна завершила процедури для запуску інвестфонду – Свириденко передала ноту Девіс

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко передала до посольства США офіційну ноту України, яка свідчить про завершення внутрішніх процедур щодо Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

“Today, I met with @Svyrydenko_Y. She delivered Ukraine’s official note confirming completion of its internal procedures for the U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund. We welcome this important step and look forward to moving ahead together.” – Ambassador Davis pic.twitter.com/mUWuhWforF

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 13, 2025