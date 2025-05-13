Віткофф назвав три основні теми на потенційних переговорах між Україною та РФ

Старший радник Білого дому і спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф розповів про що говоритимуть Київ та Кремль, якщо вдасться провести прямі переговори.

Про це він заявив в інтерв’ю Breitbart News.

Три основні теми на можливих переговорах

Так, Стів Віткофф сподівається, що 15 травня все ж відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб врешті домовитися про припинення війни в Україні.

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Серед основних питань, які ще потрібно розв’язати: деталі щодо території України, щодо окупованої Запорізької атомної електростанції, а також доступ України до важливих водних шляхів.

– Я думаю, що основними питаннями тут є регіони, атомна електростанція, а також те, як українці зможуть використовувати річку Дніпро і виходити до океану. Є речі, які не буде важко розв’язати, якщо ми посадимо сторони за стіл переговорів. Вони поговорять, ми звузимо коло питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для розв’язання кожної з них. Я сподіваюся, незабаром у нас будуть хороші новини, – сказав Віткофф.

За його словами, є значні шанси зупинити війну в Україні.

Віткофф наголосив, що в Україні низка регіонів, на які претендує Росія і які перебувають під значним чи частковим контролем агресора.

Непрацюючу Запорізьку атомну електростанцію Віткофф назвав “маленькою перлиною в короні” через те, скільки електроенергії вона може виробляти.

Крім того, важливим є питання доступу України до водних шляхів, які дозволяють вихід до Середземного моря і до Світового океану.

– Основні проблеми стосуються п’яти регіонів. Росія має контроль – переважний контроль – над двома з цих регіонів. Українці мають певний контроль над трьома іншими регіонами, тому питання полягає в тому, що є різниця між тим, де проходить лінія фронту, де знаходяться війська, і де проходять адміністративні лінії. Тому ми ведемо неформальну розмову з обома сторонами, – наголосив спецпосланець Дональда Трампа.

Раніше лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі разом з Україною та США закликали Росію з 12 травня на 30 днів повністю припинити вогонь на фронті. Путін не відповів на цей заклик, проте запропонував Україні прямі переговори без будь-яких попередніх умов у Стамбулі 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Володимира Путіна у Туреччині.

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