Втрати ворога на 13 травня: мінус 1070 окупантів та шість десятків артсистем

Втрати ворога на 13 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 175-ту добу повномасштабної війни перевищили 968 тис.

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Втрати РФ на 13 травня 2025 року

особового складу / personnel ‒ близько/ about 968130 (+1070) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10802 (+2) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22487 (+14) од,

артилерійських систем / artillery systems – 27780 (+62) од,

РСЗВ / MLRS – 1381 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1162 (+0) од,

літаків / aircraft – 372 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35778 (+100),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48256 (+138) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3884 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 175-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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