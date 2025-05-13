Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 13 травня: мінус 1070 окупантів та шість десятків артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 13 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 175-ту добу повномасштабної війни перевищили 968 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 13 травня 2025 року

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 968130 (+1070) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10802 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22487 (+14) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27780 (+62) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1381 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1162 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 35778 (+100),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48256 (+138) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3884 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 175-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Втрати ворога
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь