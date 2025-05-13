Зеленський: 30 днів недостатньо РФ для відновлення — це лише шанс на діалог

Президент Володимир Зеленський вважає, що 30 днів буде замало для Росії, щоб вона встигла повністю відновити свої сили та підготуватися до нової фази наступу.

30-денне перемир’я – деескалація та шлях відновити діалог

– Ніхто не знає наперед, що буде, що станеться. Я вважаю, що цього терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити сили наповну. Тобто 30-денне припинення вогню – це більше про деескалацію і про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться, – заявив глава держави під час брифінгу.

Зеленський також прокоментував вимогу з боку Російської Федерації щодо припинення поставок озброєння Україні під час цього 30-денного перемир’я. За словами президента, ця умова позбавлена сенсу.

– Поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І росіянам це не допоможе. Зупиняться які поставки? Вони вже місяці є в Європі. Це не є секретом навіть для росіян, вони це розуміють. Тобто те, що вийшло ще пів року тому зі США в тому чи іншому форматі, потім приходить… Ця умова не жива, не структурна, вона ні про що. Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі поставок зброї. І все. А те, що не буде перетину нашого кордону тієї чи іншою зброєю, також не спрацює, – зазначив Зеленський.

Зараз дивляться

Нагадаємо, учора президент Франції Еммануель Макрон повідомив про те, що Росії надали чіткі часові межі для відповіді на пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню в Україні.

У разі відмови або ігнорування цієї ініціативи країни Заходу мають намір запровадити жорсткіші санкції проти Кремля.

Також Макрон акцентував, що українська сторона вже дала згоду на повне припинення бойових дій на місяць – у відповідь на ініціативу Сполучених Штатів.

Нещодавно президент Зеленський заявив про намір особисто зустрітися з Володимиром Путіним у Стамбулі.

Український лідер висловив сподівання, що цього разу Москва не буде вигадувати нові приводи для уникнення перемовин.

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