Зеленський готовий говорити у Стамбулі тільки з Путіним – Подоляк

Президент України Володимир Зеленський під час можливих переговорів у Стамбулі 15 травня готовий зустрічатися лише з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив радник керывника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show, коли його запитали, чи буде Зеленський зустрічатися у Туреччині з кимось від РФ, окрім Путіна, якщо той не приїде.

Переговори в Стамбулі: чому Зеленський готовий говорити лише з Путіним

– Ні, звісно. Це ж не формат, – сказав він, наголосивши, що інші особи з незрозумілим статусом навряд чи здатні обговорювати фундаментальні питання.

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За його словами, конструкція влади у Росії давно відома, тому навіть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров або ж прем’єр Михайло Мішустін не можуть ухвалювати рішення про продовження чи припинення війни.

– Можливо, ще є невелике коло осіб з оточення Путіна, які обговорюють з ним, скільки і кого треба ще вбити. Але це точно не Мединський, Ушаков, Лавров, Шойгу тощо, – вважає Подоляк.

Радник ОП зауважив, що конструкція переговорного процесу у Стамбулі очевидна: є людина, яка ухвалює рішення з боку України, та людина, яка ухвалює рішення з боку Росії, а в все інше – це формальна присутність без результату.

– Тобто це лише затягування часу. Який сенс проводити зустріч на нижчому рівні? – додав він.

В оточенні Зеленського завжди є люди, які можуть вести ті чи інші переговори, але в цьому немає сенсу, підсумував Подоляк.

Кремль досі не відповів на пропозицію Зеленського про особисту зустріч із Путіним 15 травня у Стамбулі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наразі російські чиновники створюють для диктатора умови, щоб він міг відхилити запрошення президента України.

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