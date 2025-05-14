Чи приймають в Україні долари 2006 року та скільки вони коштують

Відповідно до Постанови НБУ № 75, всі іноземні банкноти є законним платіжним засобом та повинні прийматися для обміну. Виняток становлять лише купюри, що мають значні пошкодження.

Тобто більшість іноземних купюр підлягають обміну. Проте в деяких банках та пунктах обміну можуть відмовити в операціях із певними банкнотами.

Чи можна обміняти долари 2006 року, у якій кількості та скільки вони коштують — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Основні види купюр долара, що перебувають в обігу

Долари нового зразка, що перебувають в обігу представлені купюрами 1, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. З 2000 року ця валюта декілька раз оновлювалася.

Зокрема:

2003 рік — купюра $20;

2004 рік — купюра $50;

2006 рік — купюра $10;

2008 рік — купюра $5;

2013 рік — купюра $100.

У США всі дизайни банкнот з 1914 року по теперішній час Федеральної резервної системи залишаються законним платіжним засобом або юридично дійсними для платежів, незалежно від того, коли вони були випущені.

Проте в деяких країнах можуть існувати різні обмінні курси або політика прийняття старих іноземних валют.

Чи приймають долари 2006 року в Україні

Згідно з чинним законодавством, в Україні не встановлено жодних обмежень на обіг доларів. Приймається будь-яка валюта, незалежно від року випуску. Тобто долари 2006 року залишаються законним платіжним засобом.

Відмовити в обміні можуть тільки в результаті пошкодження, сильного зношення, наявності слідів цвілі, забруднення або пропалин, а не через рік випуску.

У Національному банку України зазначають, що всі долари США, незалежно від року випуску, приймаються до обміну, якщо не мають ознак підробки або значних пошкоджень.

Скільки коштують долари 2006 року

З погляду номінальної вартості долари 2006 року коштують стільки ж, скільки валюта нового випуску.

Тільки, якщо купюри пошкоджені або мають зношений вигляд тоді в пунктах обміну можуть запропонувати нижчий курс.

За скільки можна обміняти долари 2006 року в Україні залежить від конкретної установи. Наприклад:

У державних банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк) такі купюри зазвичай приймають за встановленим курсом. Станом на 14 травня 2025 року долар США дорівнює 41,54 української гривні.

У деяких обмінниках можуть запропонувати курс орієнтовно на 1 грн нижчий.

Чи потрібно міняти долари 2006 року, якщо вони є в наявності

Багато людей зберігають купюри різних років випуску. Обов’язку міняти купюри старого зразка немає, адже вони є дійсними. Проте, оновлені серії доларів (2013, 2017, 2021 років) мають покращені захисні елементи, і тому, за бажанням, це варто зробити.

Отже, на сьогодні долари 2006 року залишаються дійсними та приймаються до обміну. Якщо ви зітнулися з відмовою, варто зателефонувати на гарячу лінію на гарячу лінію НБУ, або скористатися послугою інкасо, якщо банкнота має зношений вигляд.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.