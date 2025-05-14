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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Для тиску на переговорах: в ISW проаналізували нарощення чисельності армії РФ

російські солдати
Фото: Depositphotos

Росія нарощує чисельність малопідготовлених військ, попри колосальні втрати, з метою досягнення хоч якогось успіху на фронті, який хоче використати для тиску на переговорах про завершення війни.

Про це кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи слова російського диктатора Володимира Путіна, який 13 травня заявив, що до армії РФ нібито щомісяця добровільно вступають вд 50 тис. до 60 тис. осіб, ймовірно, завищуючи цифри.

РФ нарощує чисельність військ перед переговорами

– Президент Росії Володимир Путін, схоже, погоджується на значні втрати в обмін на меншу віддачу, щоб отримати перемоги на полі бою і керувати сприйняттям військових можливостей Росії, щоб тиснути на Україну на переговорах, – мовиться у звіті.

Зараз дивляться

На їхню думку, російське командування, ймовірно, здатне сформувати достатню кількість особового складу, щоб підтримувати рівень заміни та збільшити розмір угруповання в Україні шляхом швидкого розгортання низькокваліфікованих військ у передові підрозділи.

Проте нові призовники проходять лише місячну підготовку перед відправкою в Україну, що обмежує їхні бойові можливості і загальну здатність російської армії успішно проводити складні операції.

– Наразі РФ віддає перевагу відправленню погано підготовлених новобранців у виснажливі піхотні атаки для швидкого просування вперед, попри більші втрати на квадратний кілометр, намагаючись посилити тиск на Україну і Захід, щоб змусити піти на поступки під час переговорів, що тривають. Росія також намагається затягнути переговори, щоб домогтися додаткових поступок від США і водночас досягти додаткових успіхів на полі бою, – підсумували в ISW.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що лише з початку 2025 року втрати армії РФ у війні проти України сягнули 177 тис. вбитими та пораненими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 176-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Володимир Путін

Джерело: ISW
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