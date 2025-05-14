Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Допомагав ворогу прориватися до Дніпропетровщини: СБУ викрила агента ФСБ

сбу покровське шпигун
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який надавав інформацію ворогу на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

За даними слідства, росіяни використовували його дані для спроб прориву української оборони та виходу на адмінкордон Дніпропетровської області.

Агент ФСБ

Шпигуном виявився 52-річний мешканець селища в Покровському районі, якого завербували через родичку, що проживає на території РФ та співпрацює з окупантами.

Зараз дивляться

Серед основних завдань агента було виявлення бойових позицій мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони, а також передання агресору локацій бронетехніки та складів боєприпасів.

У разі виконання завдань куратор ФСБ обіцяв агенту евакуювати його до країни-агресора.

СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини та затримала у Кам’янському на Дніпропетровщині.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Читайте також
СБУ викрила п’ятьох поплічників РФ: серед них – 14-річний підпалювач синагоги у Кривому Розі
палій

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Дніпропетровська область, СБУ, Шпигуни
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь