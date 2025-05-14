Допомагав ворогу прориватися до Дніпропетровщини: СБУ викрила агента ФСБ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який надавав інформацію ворогу на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

За даними слідства, росіяни використовували його дані для спроб прориву української оборони та виходу на адмінкордон Дніпропетровської області.

Агент ФСБ

Шпигуном виявився 52-річний мешканець селища в Покровському районі, якого завербували через родичку, що проживає на території РФ та співпрацює з окупантами.

Зараз дивляться

Серед основних завдань агента було виявлення бойових позицій мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони, а також передання агресору локацій бронетехніки та складів боєприпасів.

У разі виконання завдань куратор ФСБ обіцяв агенту евакуювати його до країни-агресора.

СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини та затримала у Кам’янському на Дніпропетровщині.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.