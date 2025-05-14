Кабмін затвердив дорожні карти для старту переговорів про вступ до ЄС — Шмигаль
Уряд України схвалив перші дорожні карти, необхідні для початку переговорів про членство в Європейському Союзі.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Дорожні карти для вступу в ЄС
Зокрема, затверджені документи охоплюють ключові сфери — верховенство права, реформа державного управління та функціонування демократичних інституцій.
За словами очільника уряду, ці напрями повністю узгоджуються з міжнародними зобов’язаннями України та відповідають стратегічним пріоритетам країни.
– Сьогодні уряд затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та ЄС, — зазначив Шмигаль.
Крім того, Кабінет міністрів погодив переговорну позицію за першим кластером під назвою Основи процесу вступу до ЄС.
– Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи, — наголосив глава уряду.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до Євросоюзу та відкрити всі переговорні кластери у 2025 році.