Кабмін затвердив дорожні карти для старту переговорів про вступ до ЄС — Шмигаль

Уряд України схвалив перші дорожні карти, необхідні для початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Дорожні карти для вступу в ЄС

Зокрема, затверджені документи охоплюють ключові сфери — верховенство права, реформа державного управління та функціонування демократичних інституцій.

Зараз дивляться

За словами очільника уряду, ці напрями повністю узгоджуються з міжнародними зобов’язаннями України та відповідають стратегічним пріоритетам країни.

– Сьогодні уряд затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та ЄС, — зазначив Шмигаль.

Крім того, Кабінет міністрів погодив переговорну позицію за першим кластером під назвою Основи процесу вступу до ЄС.

– Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи, — наголосив глава уряду.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до Євросоюзу та відкрити всі переговорні кластери у 2025 році.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.