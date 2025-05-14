Не 10 років: Зеленський висловився щодо термінів завершення війни

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що війна в Україні не триватиме ще десять років. Адже затяжний конфлікт стане надмірно виснажливим для всіх учасників.

Про це він сказав в інтерв’ю західним медіа.

Зеленський про перемовини з Путіним

На запитання журналістів щодо ймовірної тривалості бойових дій Зеленський відповів, що не має точної дати завершення війни, однак категорично виключає варіант десятирічного протистояння.

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– Ніхто не знає, як довго війна триватиме. Але не 10 років. Україна не витримає. Це дорого коштує всім, і не лише друзям, а й ворогам, – підкреслив глава держави.

Він також відзначив, що обороноздатність України зміцнилася, зокрема завдяки покращенню поставок зброї та безпілотників, хоча бюрократичні труднощі ще залишаються викликом.

Крім того, Зеленський закликав США та Європейський Союз посилити тиск на Росію через новий пакет санкцій.

Він окремо відзначив ефективну взаємодію між Францією, Великою Британією та Німеччиною, які, за його словами, сформували активну трійку партнерів, що перебуває у постійному контакті з Києвом.

Переговори у Стамбулі: що відомо

У світлі дипломатичних зусиль президент нагадав, що після зустрічі Коаліції охочих, яка відбулася 10 травня в Києві, союзники України висунули Росії вимогу – погодитися на припинення вогню до 12 травня.

Однак офіційна відповідь з Москви так і не надійшла.

Водночас російський лідер Володимир Путін озвучив намір відновити прямий діалог з Україною у Стамбулі 15 травня, наполягаючи на позиції, яка “враховує ситуацію на землі”, сформовану ще у 2022 році.

Зеленський повідомив, що готовий зустрітися з Путіним у Туреччині, однак наголосив, що спілкуватиметься лише особисто з ним, а не з представниками Кремля.

За словами президента, у разі зустрічі в Стамбулі ключовими темами стануть припинення бойових дій та обмін полоненими.

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