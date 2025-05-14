Скільки кілець на олімпійському прапорі та що вони означають

Олімпійський прапор — один із найвідоміших символів світового спорту.

Що означають олімпійські кільця та яка їхня кількість на прапорі — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Олімпійські кільця на прапорі — історія виникнення

Автором олімпійського прапора став барон, П’єр де Кубертен, французький громадський діяч і ініціатор відродження Олімпійських ігор.

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У 1913 році він запропонував символ, що складався з п’яти переплетених кілець на білому фоні. Попри поширену думку, що кожне кільце відповідає певному континенту, сам Кубертен наголошував, що кільця не мають фіксованого географічного значення.

Олімпійські кільця були представлені у 1913 році. Проте уперше цей символ був використаний під час літніх Олімпійських ігор у бельгійському місті Антверпен у 1920 році. Саме тоді прапор офіційно став частиною церемоній та атрибутів Олімпійського руху.

Оригінальний варіант прапора, створений до 1920 року, сьогодні є музейною цінністю. Його можна побачити в музеї Олімпійських ігор у Лозанні (Швейцарія), де він зберігається як символ історії сучасних Ігор.

Скільки кілець на олімпійському прапорі

На олімпійському прапорі зображено п’ять переплетених кілець. Їхня кількість чітко зафіксована у статуті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Вони розташовані у два ряди, утворюючи геометрично гармонійну фігуру. Зокрема вгорі розташовано три кільця, а два знаходяться внизу.

Що означають олімпійські кільця на прапорі

Кольори кілець (синій, жовтий, чорний, зелений і червоний) були обрані не випадково. У комбінації з білим фоном вони містять хоча б один із кольорів кожного національного прапора країн, що брали участь в Олімпійських іграх станом на 1913 рік.

Наприклад, триколірні прапори Франції, блакитні й жовті кольори зі Швеції, блакитні й білі з Греції, Англії, Сполучених Штатів, Німеччини, Бельгії, Італії та Угорщини, а жовті та червоні — з Іспанії.

Таким чином, олімпійські кільця на прапорі символізують єдність усіх континентів та дружбу між народами світу, які змагаються в чесній спортивній боротьбі.

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