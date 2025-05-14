У Польщі спростували слова Келлога щодо розміщення польських сил в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна не має планів відправляти своїх військових в Україну.

Це стало відповіддю на слова спецпосланця президента США Кіта Келлога, який в ефірі Fox News припустив, що після завершення активної фази війни можливе розміщення іноземних військ на захід від Дніпра, зокрема польських.

Про це пише Wprost.

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Польща не розміщуватиме свої війська в Україні

Глава МЗС закликав “припинити маніпулювати”, нагадавши, що він, міністр оборони і прем’єр-міністр Польщі неодноразово наголошували, що участь країни в цій операції не передбачає розміщення польських військових на території України.

За його словами, Келлог перебільшив, коли говорив про можливу роль Польщі в цій операції, якщо вона відбудеться.

– Але, як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я, наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі, – наголосив Сікорський.

Міністр пояснив, що Польща розглядає участь тільки у вигляді авіаційної підтримки, охорони логістичних центрів і захисту понад 600 кілометрів кордону з Росією і Білоруссю, щоб гарантувати безпеку військ, які вирушать в Україну.

Джерело: Wprost

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