Україна увійшла до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС – Eurostat

У 2024 році Україна увійшла до трійки найбільших експортерів сільськогосподарської продукції до ЄС.

Про це повідомив Eurostat.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільша частина імпорту в Євросоюз припала на:

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Бразилію – 8,8% (17,1 млрд євро),

Велику Британію – 8,5% (16,6 млрд євро),

Україну – 6,7% (13,1 млрд євро),

США – 6,1% (12,0 млрд євро).

До того ж, серед головних постачальників агропродукції в ЄС також опинилися Китай – 5,1%, Норвегія – 4,7%, Туреччина – 4%.

Основним партнером Європейського Союзу щодо експорту його сільгосппродукції у 2024 році була Великобританія з часткою 23,0% (54,0 млрд євро), за нею слідували США (12,8%; 30,1 млрд євро), Швейцарія (5,4%; 12,6 млрд євро) та Китай (5,3%; 12,3 млрд євро).

Крім того, Eurostat відзначив, що у 2024 році ЄС експортував сільгосппродукцію на суму 234,1 млрд євро і імпортував на 194,9 млрд євро, що дало профіцит у розмірі 39,2 млрд євро. Порівняно з 2023 роком як експорт, так і імпорт збільшилися – на 2,8% та 6,7% відповідно.

Обсяг торгівлі сільгоспродукцією в ЄС

За останні 10 років, з 2014 до 2024 року, 0бсяг торгівлі сільгосппродукцією в ЄС зріс на 59%, при цьому експорт підвищився на 58%, а імпорт — на 60,2%, що еквівалентно середньорічному зростанню на 4,7% для експорту та на 4,8% для імпорту.

Нагадаємо, що у 2022 році ЄС скасував обмеження на український імпорт і запровадив так званий митний безвіз. Як писали європейські ЗМІ, з 6 червня 2025 року набувають чинності нові правила, тож мита і квоти на український експорт повертаються.

Наразі ЄС готує перехідний режим, який обмежить обсяги безмитного агроекспорту: під обмеження потраплять зерно, мед, яйця, цукор та інша продукція.

Ініціатором змін стала Польща, яка заявила про потребу захистити європейських фермерів. Певні країни ЄС підтримали посилення умов торгівлі з Україною.

За оцінками уряду України, відмова від поточних правил призведе до втрати країною близько 3,5 млрд євро на рік.

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