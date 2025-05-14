Віткофф і Рубіо полетять на переговори до Туреччини у п’ятницю

Державний секретар США Марко Рубіо та посланець американського президента Стів Віткофф у п’ятницю, 16 травня, поїдуть до Стамбула на переговори щодо російсько-української війни.

Про це заявив Віткофф журналістам у Досі, пише The Guardian, посилаючись на Reuters.

Рубіо і Віткофф летять у Стамбул

Під час спілкування зі ЗМІ Стів Віткофф також сказав журналістам, що поки неясно, чи буде на запланованих переговорах присутній російський диктатор Володимир Путін.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер у нього запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Але в разі, якщо диктатор зважиться прилетіти у Стамбул, то вони туди полетять також.

Водночас Зеленський заявив, що не вірить в те, що Путін зважиться прибути до Стамбула.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Трамп відправить до Стамбула своїх спецпосланців Кіта Келлога та Стіва Віткоффа. За даними CNN, вони братимуть участь у зустрічі як спостерігачі.

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