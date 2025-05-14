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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Віткофф і Рубіо полетять на переговори до Туреччини у п’ятницю

Переговори у Стамбулі – Віткофф та Рубіо приїдуть 16 травня
Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо та посланець американського президента Стів Віткофф у п’ятницю, 16 травня, поїдуть до Стамбула на переговори щодо російсько-української війни.

Про це заявив Віткофф журналістам у Досі, пише The Guardian, посилаючись на Reuters.

Рубіо і Віткофф летять у Стамбул

Під час спілкування зі ЗМІ Стів Віткофф також сказав журналістам, що поки неясно, чи буде на запланованих переговорах присутній російський диктатор Володимир Путін.

Зараз дивляться

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер у нього запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Але в разі, якщо диктатор зважиться прилетіти у Стамбул, то вони туди полетять також.

Водночас Зеленський заявив, що не вірить в те, що Путін зважиться прибути до Стамбула.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Трамп відправить до Стамбула своїх спецпосланців Кіта Келлога та Стіва Віткоффа. За даними CNN, вони братимуть участь у зустрічі як спостерігачі.

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Війна в Україні, переговори, Стамбул, США, Туреччина
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