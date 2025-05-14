З Віткоффом щось не склалося: Зеленський про спілкування зі спецпредставником Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього щось не склалося у спілкуванні зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом.

Зеленський про спілкування з Віткоффом

Глава держави зазначив, що ще ніколи не спілкувався зі спеціальним представником американського президента Дональда Трампа.

Як пояснив президент України, він запрошував усіх радників з безпеки. І кожен з них був готовий поїхати, сказав Зеленський.

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– Мені здається, що з Віткоффом щось не склалося. Я не розмовляв з ним телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі. Керівник президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв з ним, – уточнив глава держави.

Водночас Зеленський відповів заперечно на запитання про те, чи контактував він з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після перепалки у Білому домі, яка відбулася 28 лютого.

Раніше президент стверджував, що Стів Віткофф поширює російські наративи своїми заявами про можливе включення тимчасово окупованих територій України в мирну угоду з Москвою.

Джерело : Spiegel

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