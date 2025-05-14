Зеленський буде в Стамбулі, навіть якщо Путін не приїде – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський поїде на переговори в Стамбулі навіть у разі відмови Володимира Путіна від прямого контакту.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

Зеленський їде на переговори в Стамбулі

За його словами, така поведінка російського диктатора буде чітким сигналом про те, що РФ не хоче миру і не готова до серйозних переговорів.

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– Президент Зеленський відвідає Туреччину у четвер. Він сильний лідер, який завжди дотримується свого слова. Він буде готовий незалежно від формату переговорів. Ми не знаємо, чи буде там Володимир Путін. Росіяни нам не відповіли, – наголосив він.

Водночас зауважив, що Україна, як і раніше, наполягає, що переговори з РФ мають розпочатися з повного та безумовного припинення вогню.

– Ми цього не боїмось, бо саме Україна вже продемонструвала відкритість і чесність. Тепер слово за Росією, – додав Єрмак.

Він також висловив сподівання, що США збережуть свою роль у переговорному процесі, і подякував Стіву Віткоффу за конструктивні розмови й розуміння, що припинення вогню – логічний крок, а президенту Дональду Трампу – за чіткий меседж про те, що Україна отримає значно більше допомоги, якщо Путін відмовиться від миру.

– Якщо Путін не приїде – це момент для дій. Американський пакет від сенатора Ліндсі Грема та нові санкції ЄС мають бити по енергетиці й фінансах РФ… Ми також говоримо з Європою про закупівлю ППО… Та головне – наше остаточне місце в НАТО. Без цього не буде справжніх гарантій. І ми ніколи не дозволимо, щоб у Росії було право вето на наше майбутнє, – запевнив керівник ОП.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що неявка Володимира Путіна до Стамбула 15 травня означатиме, що Москва не готова до переговорів та зіткнеться з новими санкціями.

Джерело: Le Monde

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