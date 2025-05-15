РФ намагається прорватися до адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей – Наєв

Російські війська, попри шалені втрати, продовжують штурми на Новопавлівському та Покровському напрямках.

Про це повідомив командир тактичної групи Вугледар оперативно-тактичного угруповання Донецьк Сергій Наєв.

Бої на Новопавлівському та Покровському напрямках: що відомо

Штурмами на Новопавлівському та Покровському напрямках, говорить Сергій Наєв, росіяни будь-що намагаються прорватися до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей.

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– Щодня під ворожим вогнем Дніпроенергія, Багатир, Розлив, Троїцьке, Котлярівка… Кожен метр української землі для окупантів є кісткою в горлі, – говорить командир тактичної групи Вугледар.

Зокрема, минулого місяця, зауважує Сергій Наєв, ворог подвоїв свої зусилля, здійснивши:

1 916 штурмів;

8 275 скидів вибухівок із БпЛА;

16 286 ударів FPV-дронами (кількість ударів зросла втричі);

9 734 артилерійські обстріли.

Крім того, на напрямках фіксувалися масовані розвідувальні польоти дронів Орлан, Supercam та Zala, щоденні атаки тактичної авіації.

– Ворог сипле вогонь і залізо, не рахуючись із втратами. Але кожен їхній крок – під нашим прицілом. Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи Вугледар та злагодженій роботі з командирами бригад ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках, – наголошує Сергій Наєв.

Зокрема, тактичній групі Вугледар вдалося зменшити втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращити тактичне положення.

Так, упродовж місяця українські захисники знищили:

9 641 окупанта (кількість зросла майже вдвічі);

75 артилерійських систем;

19 танків;

37 бронемашин;

729 одиниць автотехніки, квадроциклів, баггі;

16 складів боєприпасів.

Зокрема, під час останнього масованого наступу на Новопавлівському напрямку, коли ворог особливо запекло проривався вперед, українські оборонці ліквідували:

понад 70 окупантів;

два з п’яти танків;

шість із 12 бронемашин;

два автомобілі;

14 із 25 мотоциклів.

– Тоді з трьох напрямків сунули цілі колони. Але наша аеророзвідка виявила їх ще за 5-10 кілометрів, і ми перетворили ворожу броню та техніку на охоплені вогнем уламки. Наступ ворога був розбитий на друзки! – підсумовує Сергій Наєв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сергій Наєв

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