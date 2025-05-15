РФ намагається прорватися до адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей – Наєв
Російські війська, попри шалені втрати, продовжують штурми на Новопавлівському та Покровському напрямках.
Про це повідомив командир тактичної групи Вугледар оперативно-тактичного угруповання Донецьк Сергій Наєв.
Бої на Новопавлівському та Покровському напрямках: що відомо
Штурмами на Новопавлівському та Покровському напрямках, говорить Сергій Наєв, росіяни будь-що намагаються прорватися до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей.
– Щодня під ворожим вогнем Дніпроенергія, Багатир, Розлив, Троїцьке, Котлярівка… Кожен метр української землі для окупантів є кісткою в горлі, – говорить командир тактичної групи Вугледар.
Зокрема, минулого місяця, зауважує Сергій Наєв, ворог подвоїв свої зусилля, здійснивши:
- 1 916 штурмів;
- 8 275 скидів вибухівок із БпЛА;
- 16 286 ударів FPV-дронами (кількість ударів зросла втричі);
- 9 734 артилерійські обстріли.
Крім того, на напрямках фіксувалися масовані розвідувальні польоти дронів Орлан, Supercam та Zala, щоденні атаки тактичної авіації.
– Ворог сипле вогонь і залізо, не рахуючись із втратами. Але кожен їхній крок – під нашим прицілом. Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи Вугледар та злагодженій роботі з командирами бригад ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках, – наголошує Сергій Наєв.
Зокрема, тактичній групі Вугледар вдалося зменшити втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращити тактичне положення.
Так, упродовж місяця українські захисники знищили:
- 9 641 окупанта (кількість зросла майже вдвічі);
- 75 артилерійських систем;
- 19 танків;
- 37 бронемашин;
- 729 одиниць автотехніки, квадроциклів, баггі;
- 16 складів боєприпасів.
Зокрема, під час останнього масованого наступу на Новопавлівському напрямку, коли ворог особливо запекло проривався вперед, українські оборонці ліквідували:
- понад 70 окупантів;
- два з п’яти танків;
- шість із 12 бронемашин;
- два автомобілі;
- 14 із 25 мотоциклів.
– Тоді з трьох напрямків сунули цілі колони. Але наша аеророзвідка виявила їх ще за 5-10 кілометрів, і ми перетворили ворожу броню та техніку на охоплені вогнем уламки. Наступ ворога був розбитий на друзки! – підсумовує Сергій Наєв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Сергій Наєв