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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ намагається прорватися до адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей – Наєв

Бої на Новопавлівському та Покровському напрямках – ситуація станом на 15 травня 2025
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська, попри шалені втрати, продовжують штурми на Новопавлівському та Покровському напрямках.

Про це повідомив командир тактичної групи Вугледар оперативно-тактичного угруповання Донецьк Сергій Наєв.

Бої на Новопавлівському та Покровському напрямках: що відомо

Штурмами на Новопавлівському та Покровському напрямках, говорить Сергій Наєв, росіяни будь-що намагаються прорватися до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей.

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– Щодня під ворожим вогнем Дніпроенергія, Багатир, Розлив, Троїцьке, Котлярівка… Кожен метр української землі для окупантів є кісткою в горлі, – говорить командир тактичної групи Вугледар.

Зокрема, минулого місяця, зауважує Сергій Наєв, ворог подвоїв свої зусилля, здійснивши:

  • 1 916 штурмів;
  • 8 275 скидів вибухівок із БпЛА;
  • 16 286 ударів FPV-дронами (кількість ударів зросла втричі);
  • 9 734 артилерійські обстріли.

Крім того, на напрямках фіксувалися масовані розвідувальні польоти дронів Орлан, Supercam та Zala, щоденні атаки тактичної авіації.

– Ворог сипле вогонь і залізо, не рахуючись із втратами. Але кожен їхній крок – під нашим прицілом. Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи Вугледар та злагодженій роботі з командирами бригад ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках, – наголошує Сергій Наєв.

Зокрема, тактичній групі Вугледар вдалося зменшити втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращити тактичне положення.

Так, упродовж місяця українські захисники знищили:

  • 9 641 окупанта (кількість зросла майже вдвічі);
  • 75 артилерійських систем;
  • 19 танків;
  • 37 бронемашин;
  • 729 одиниць автотехніки, квадроциклів, баггі;
  • 16 складів боєприпасів.

Зокрема, під час останнього масованого наступу на Новопавлівському напрямку, коли ворог особливо запекло проривався вперед, українські оборонці ліквідували:

  • понад 70 окупантів;
  • два з п’яти танків;
  • шість із 12 бронемашин;
  • два автомобілі;
  • 14 із 25 мотоциклів.

– Тоді з трьох напрямків сунули цілі колони. Але наша аеророзвідка виявила їх ще за 5-10 кілометрів, і ми перетворили ворожу броню та техніку на охоплені вогнем уламки. Наступ ворога був розбитий на друзки! – підсумовує Сергій Наєв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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ZALA Z-20

Джерело: Сергій Наєв

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Донецька область, Російська агресія
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