Події ночі 15 травня: перед переговорами в Туреччині РФ атакувала Україну дронами

Перед переговорами у Туреччині, які можуть відбутися сьогодні, 15 травня, Росія всю ніч і ранок масовано атакує Україну ударними БПЛА.

Вибухи прогриміли, зокрема, в Івано-Франківську, Луцьку та Рівненській області.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 15 травня – у добірці Фактів ICTV.

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Атака дронів на Україну

З початку доби – Україна під масованою атакою дронів, які РФ спочатку запустила з Курської області у бік Сумщини, потім вони продовжили курс у західному напрямку.

Також групи Шахедів фіксувалися протягом ночі 15 травня в Чернігівській, Луганській, Харківській, Черкаській, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Житомирській областях, а під ранок вони перемістилися в західні регіони, де лунали вибухи через роботу ППО по БПЛА.

Вибухи в Івано-Франківську

Вранці 15 травня в Івано-Франківську пролунала серія вибухів. Місцева влада повідомила про роботу ППО по воророжих безпілотниках.

Цивільна інфраструктура не постраждала, також, попередньо, обійшлося без загиблих та поранених – як у місті, так і загалом в області.

Вибухи у Рівненській області

Сьогодні вранці, близько 06:00, вибухи лунали також у Рівненській області.

Офіційно місцева влада ще не підтвердила, проте Повітряні сили ЗСУ фіксували групи Шахедів на півдні регіону, як і над іншими західними областями.

Атака дронів в Луцьку

Російські дрони вранці збивали і в небі над Луцьком – міський голова Ігор Поліщук підтвердив вибухи.

До міста один за одним летіли ворожі безпілотники.

Наразі до Луцька наближається ще один Шахед, тому у Волинській області повторно оголошено повітряну тривогу.

Путін назвав склад делегації РФ для переговорів з Україною в Туреччині

Російський диктатор пізно ввечері напередодні підписав розпорядження про склад делегації РФ для переговорів з Україною в Стамбул і 15 травня.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті Кремля, ні самого Володимира Путіна, ні навіть міністра закордонних справ Сергія Лаврова немає у складі делегації.

А очолить її помічник глави Кремля Володимир Мединський.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп також не планує їхати до Туреччини на переговори між Росією та Україною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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