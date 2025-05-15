Понад €100 млн: Мінфін оцінив вартість відновлення захисної арки Чорнобильської АЕС

Міністерство фінансів України оголосило вартість відновлення захисного укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС — витрати на ремонт конфайнменту можуть перевищити €100 млн.

Новий рівень захисту ЧАЕС

В умовах війни в Україні ракетні обстріли та атаки ворожих безпілотників призводять до нових пошкоджень ЧАЕС, які потребують екстреного втручання, додаткових ресурсів та часу.

Зокрема, наслідки удару у лютому продемонстрували, що міжнародна ядерна безпека не може більше базуватися лише на інженерних рішеннях – потрібен новий рівень захисту.

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— Зважаючи на масштаби пошкоджень нового укриття над четвертим енергоблоком, очікується, що вартість відновлення буде суттєвою і значно перевищить наразі доступні ресурси, — зазначила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

За попередніми оцінками експертів, загальні витрати на повне відновлення нового безпечного конфайнменту можуть перевищити €100 млн.

Станом на травень на рахунках Чорнобильського фонду акумульовано понад €19 млн, однак для масштабного ремонту цих коштів недостатньо.

Внесок Франції — €10 млн

На відновлення захисної арки Чорнобильської АЕС Франція виділила €10 млн.

Зазначені кошти дозволять надалі фінансувати ремонт укриття над четвертим енергоблоком.

Ольга Зикова висловила вдячність Франції за цей внесок, наголосивши, що це не лише технічна допомога, а й стратегічна солідарність.

Вона також наголосила на необхідності створення нової системи довготривалої безпеки для ЧАЕС, включаючи модернізацію інфраструктури та міжнародне фінансування.

Адже це не локальна проблема, а питання глобальної ядерної стабільності, яка потребує довгострокових рішень.

Джерело : Мінфін

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