Сирський заявив, що проти України воює угруповання в 640 тис. військових РФ

Росія не відмовляється від своїх воєнних цілей в Україні й веде війну на виснаження, залучивши до 640 тис. військових.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, виступаючи у форматі відеоконференції на засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі.

Бойові дії тривають на ділянці фронту 1100 км – Сирський

Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км, – наголосив він.

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За словами головнокомандувача, Росія не відмовляється від попередніх цілей на полі бою. Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тис. осіб.

Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат, – зазначив Сирський.

Він повідомив, що на засіданні порушив питання підготовки українських військових – як індивідуальної, так і колективної – на базах держав-партнерів.

Потреби ЗСУ на полі бою та подяка партнерам

Окремо він звернув увагу на актуальні потреби Сил оборони України: від військової техніки та озброєння до логістики.

Сирський висловив подяку партнерам за підтримку в боротьбі проти російської агресії та підкреслив значення діяльності Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги Україні (NSATU).

Він наголосив на необхідності подальшої реалізації проєктів у межах Дорожньої карти взаємосумісності з Альянсом, а також розвитку інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони.

Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру, – наголосив він.

За словами Сирського, голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне підтвердив непохитну підтримку України з боку Альянсу.

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