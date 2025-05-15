Сирський заявив, що проти України воює угруповання в 640 тис. військових РФ
Росія не відмовляється від своїх воєнних цілей в Україні й веде війну на виснаження, залучивши до 640 тис. військових.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, виступаючи у форматі відеоконференції на засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі.
Бойові дії тривають на ділянці фронту 1100 км – Сирський
Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км, – наголосив він.
За словами головнокомандувача, Росія не відмовляється від попередніх цілей на полі бою. Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тис. осіб.
Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат, – зазначив Сирський.
Він повідомив, що на засіданні порушив питання підготовки українських військових – як індивідуальної, так і колективної – на базах держав-партнерів.
Потреби ЗСУ на полі бою та подяка партнерам
Окремо він звернув увагу на актуальні потреби Сил оборони України: від військової техніки та озброєння до логістики.
Сирський висловив подяку партнерам за підтримку в боротьбі проти російської агресії та підкреслив значення діяльності Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги Україні (NSATU).
Він наголосив на необхідності подальшої реалізації проєктів у межах Дорожньої карти взаємосумісності з Альянсом, а також розвитку інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони.
Лише тверда, консолідована позиція міжнародної спільноти зможе змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність наших партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру, – наголосив він.
За словами Сирського, голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне підтвердив непохитну підтримку України з боку Альянсу.