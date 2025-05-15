Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 15 травня перевищили 970 тисяч: ліквідовано ще 1220 окупантів
Втрати ворога на 15 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1220 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 177-му добу повномасштабної війни перевищили 970 тис.
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Втрати РФ на 15 травня 2025 року
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 970590 (+1220) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10812 (+8) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22514 (+13) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 27872 (+45) од,
- РСЗВ / MLRS – 1384 (+2) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1166 (+1) од,
- літаків / aircraft – 372 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 336 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 36000 (+140),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48547 (+165) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3892 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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