Завершити війну РФ проти України можна лише дипломатичним шляхом – Рубіо

Війну Росії проти України реально завершити лише шляхом переговорів, і саме цього прагне президент США Дональд Трамп.

Про це заявив журналістам держсекретар США Марко Рубіо перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в Анталії (Туреччина).

Рубіо про шляхи завершення війни в Україні

– Я казав раніше і зараз повторюю – немає військового рішення для конфлікту між Росією і Україною. Ця війна має завершитися не в результаті воєнного рішення, але дипломатичним шляхом, – наголосив він.

Зараз дивляться

За його словами, чим швидше буде досягнуто угоди, тим менше людей загинуть і тим менше буде руйнувань – саме у цьому мета Дональда Трампа.

– Президент Сполучених Штатів був виключно чітким, що він хоче, щоб ця війна завершилася. Він відкритий для будь-якого механізму, що може привести до справедливого, стійкого та тривалого миру, – додав Рубіо.

Раніше повідомлялося, що 14 травня у Туреччині міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом, щоб донести бачення президента Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.

За його словами, вони детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися своїми підходами.

14 та 15 травня в турецькому курортному місті Анталія проходить неформальна зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.