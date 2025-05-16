Це буде наш наступний крок: Умєров про організацію зустрічі Зеленського з Путіним

Наступним кроком на переговорах України з Росією може стати організація зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив журналістам в ефірі телемарафону Єдині новини.

Україна хоче організувати зустріч Зеленського з Путіним

Умєров нагадав, що Зеленський розраховував на проведення переговорів із Росією в Стамбулі на високому рівні.

Зараз дивляться

– Тут, гадаю, має бути організована зустріч на рівні лідерів, і це буде нашим наступним кроком, – наголосив глава оборонного відомства.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця також прокоментував переговори. Він сказав, що “дуже добре” закінчується дуже складний день.

– Попередній успіх сьогоднішніх переговорів ще треба буде консолідувати, це означає, що тиск на РФ має тривати, нам не треба розслаблятися, – додав він.

Сергій Кислиця зазначив, що багато важливих питань можна розв’язати тільки на рівні глав держав. У Росії, як наголосив він, практично будь-яке питання вирішує Путін, тому Україна сподівається, що якнайшвидше відбудеться саміт президентів.

Окремо Кислиця згадав про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, що стане чудовою новиною для тисяч українських сімей.

Своєю чергою Рустем Умєров додав, що Україна здатна й надалі боротися з російською агресією. Однак він зазначив, що Київ хоче миру.

– Україна сфокусована на людях і ми здатні продовжувати боротися, але врешті-решт нам треба закінчити цю війну, – наголосив очільник Міноборони.

Нагадаємо, під час переговорів із російською делегацією Україна мала певні пріоритетні теми, а саме:

досягнення реального припинення вогню;

повернення українських дітей, звільнення цивільних заручників та обмін військовополонених;

проведення зустрічі Зеленського й Путіна.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.