Грошова допомога від NRC 2025: хто може розраховувати на 10 800 грн у травні

NRC (Норвезька рада у справах біженців) – це незалежна гуманітарна організація, яка захищає права переміщених осіб. Вона неодноразово відкривала прийом заявок на отримання грошової допомоги для вразливих категорій населення України.

Факти ICTV дізнавалися, як подати заявку на грошову допомога від NRC у 2025 році та коли це варто зробити.

Грошова допомога від NRC 2025: коли відкриття прийому заявок

NRC в Україні відкриє прийом заявок на грошову допомогу 19 травня 2025 року о 12:00.

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Заявки прийматимуть 9 днів – до 27 травня 2025 року, до 17:00 включно.

Але подати їх зможуть не всі, адже є певні категорії вразливості, для яких призначена допомога.

Сума грошової допомоги становить 10 800 гривень на одну особу. Водночас домогосподарство може отримати виплату не більш ніж на п’ятьох людей.

Критерії вразливості та порядок подання заявки на грошову допомогу NRC

NRC відкриває прийом заявок на отримання грошової допомоги, яка спрямована на підтримку домогосподарств, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни.

Заявки розглядаються виключно від тих, хто:

мешкає на територіях, де тривають активні бойові дії;

був змушений залишити свій дім через воєнний конфлікт;

повернувся до звільнених від окупації регіонів.

Кожна отримана заявка проходить індивідуальну перевірку з метою оцінювання соціально-економічної вразливості заявника. Це дозволяє ефективно розподіляти обмежені ресурси NRC на користь тих, хто цього найбільше потребує. Водночас, через обмеженість фінансування, допомога не може бути надана всім, хто її очікуватиме.

Подати заявку мають право лише особи, які нині перебувають на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Якщо домогосподарство вже отримувало грошову допомогу від NRC, це не є перешкодою для повторного подання. Втім, якщо минуло менш ніж шість місяців із моменту отримання допомоги – від NRC або інших гуманітарних організацій – така заявка може бути не прийнята до розгляду.

Подання заявки не гарантує автоматичного отримання допомоги. Усі заявки ретельно вивчаються відповідно до внутрішніх політик організації. До того ж, варто уникати помилок під час заповнення форми – неправильно вказане ім’я, неповний ідентифікаційний код (ІПН) або помилковий номер телефону можуть спричинити затримку або й анулювання заявки.

Згідно з політикою NRC:

подання заявки є повністю безкоштовним;

єдина офіційна платформа NRC використовується для збору заявок;

усі запитання у формі мають бути заповнені повністю й коректно.

Під час подавання заявки потрібно вказати особисті дані. Вони будуть зберігатися на захищених серверах NRC і використовуватимуться виключно співробітниками організації, залученими до обробки заявок. Термін зберігання даних обмежено періодом, необхідним для завершення процесу.

Які документи потрібні, щоб подати заявку на отримання грошової допомоги від Норвегії у 2025 році

Перш ніж заповнювати заявку, переконайтеся, що маєте всі необхідні документи. Це допоможе уникнути помилок і пришвидшить розгляд.

Вам знадобляться:

паспорт або ID-картка;

довідка ВПО;

свідоцтва про народження дітей;

ІПН усіх повнолітніх членів домогосподарства;

номер банківського рахунку у форматі IBAN (соціальні та пенсійні рахунки не підходять);

документи, які підтверджують вашу вразливість, наприклад, посвідчення інвалідності, пенсійне, довідка про вагітність або хронічне захворювання.

Фотографії документів мають бути чіткими, кольоровими та зробленими горизонтально. Скриншоти повинні повністю відображати потрібну інформацію. Не відкривайте форму через Telegram або Facebook – скопіюйте посилання, вставте його у браузер (наприклад, Chrome або Safari), надайте дозвіл на визначення локації та увімкніть GPS.

Зверніть увагу на важливі умови:

У заявці обов’язково вказуйте email для зворотного зв’язку.

Якщо у домогосподарстві більше від 5 осіб, подавайте дві заявки – з різними повнолітніми особами.

Розглядається лише перша подана форма. Повторні заявки не приймаються.

Без активної геолокації заявки не розглядаються.

Скільки чекати на отримання норвезької грошової допомоги у 2025 році

Після надсилання заявки очікується її розгляд протягом 5-6 тижнів. У разі виявлення помилок чи неточностей у заповненні, строк обробки може бути подовжено.

Після прийняття заявки ви отримаєте код – збережіть його, бо без нього неможливо перевірити статус. Повідомлення з кодом для перевірки статусу заявки надходить лише після завершення реєстраційного періоду. Якщо ви вже реєструвалися раніше, попередній код стане недійсним – для перевірки використовуватиметься новий, який ви отримаєте після 27 травня.

Якщо заявку буде схвалено, вказані вами банківські дані передаються до партнерських фінансових установ (Raiffeisen Bank, RedRose або Moneygram) для здійснення переказу. Заявки з помилками можуть бути відхилені або затримані. Якщо хтось допомагає вам із поданням, переконайтеся, що цій людині можна довіряти.

Нагадаємо, гуманітарна допомога безкоштовна, NRC не запитує PIN-коди чи CVV. Уся інформація обробляється відповідно до закону і не передається стороннім. Перевірити статус заявки можна лише через платформу NeedAid, ввівши код і номер телефону, вказані під час подання. SMS або повідомлень у месенджерах не надходитиме.

Джерело: NRC

Фото: NRC

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