Карта бойових дій на 16 травня 2025 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 165 бойових зіткнень.

Такі дані 16 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 16 травня 2025

Ситуація в Україні на 16 травня 2025 року

За даними Генштабу, минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 60 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих бомб.

Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2900 дронів-камікадзе.

Так на Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку агресор проводив три наступальні дії в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 14 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 236 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Втрати РФ на 16 травня 2025 року

особового складу / personnel ‒ близько/ about 971690 (+1100) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10825 (+13) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22546 (+32) од,

артилерійських систем / artillery systems – 27908 (+36) од,

РСЗВ / MLRS – 1385 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+1) од,

літаків / aircraft – 372 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 36123 (+123),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48713 (+166) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3892 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.