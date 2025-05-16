РФ атакувала авто комунальної служби в Куп’янську: є загибла та поранені
Під час ранкового обстрілу Куп’янська Харківської області загинули та постраждали працівники місцевої комунальної служби.
Обстріл Куп’янська 16 травня: що відомо
Обстріл Куп’янська стався близько восьмої ранку 16 травня.
За попередніми даними, по місту в Харківській області російські окупанти вгатили FPV-дроном.
Обстрілом пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою.
55-річна жінка загинула.
Ще четверо чоловіків віком 40, 49, 53 та 58 років дістали поранення.
Трьох осіб госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, що в Херсоні російські військові атакували трьох соціальних працівників міської військової адміністрації.
У момент атаки співробітники саме вантажили гуманітарну допомогу для облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності.
Пораненого водія службового автомобіля зможуть відвезти до лікарні, лише коли припиниться обстріл.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов