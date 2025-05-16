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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався

винищувач KF-16 Південної Кореї
Фото: Getty Images

16 травня 2025 року близько 03:30 український винищувач F-16 втратив зв’язок під час виконання бойового завдання із відбиття повітряного нападу противника.

Україна втратила F-16

Про це повідомляють в управлінні комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними, пілот знищив три повітряні цілі й вів вогонь по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. У цей момент на борту виникла нештатна ситуація.

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Пілот ухвалив рішення відвести літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався.

– Завдяки оперативним діям пошуково-рятувального підрозділу льотчика швидко знайдено та евакуйовано. Його самопочуття задовільне, він перебуває у безпечному місці. Загроз його життю чи здоров’ю немає, – розповіли у Повітряних силах.

Для об’єктивного з’ясування всіх обставин інциденту призначено відповідну комісію, яка вже розпочала роботу.

Нагадаємо, вніч на 16 травня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

Внаслідок ворожої атаки зайнялася пожежа в одному із районів столиці.

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