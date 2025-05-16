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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Після відмови Путіна від переговорів Кремль розпочав нову інформаційну кампанію – ЦПД

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Після відмови кремлівського диктатора Володимира Путіна приїхати на переговори до Туреччини Москва шляхом масованого поширення дезінформації кинула усі сили на дискредитацію мирних ініціатив.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Аналітики, які відстежують гібридні операції Кремля у соцмережах, фіксують сплеск активності ботоферми Матрьошка. Ця мережа запустила інформаційну операцію, у рамках якої на підроблених сторінках західних ЗМІ активно поширюються фейкові статті проти президента України Володимира Зеленського.

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Фейки Кремля щодо Зеленського

Зокрема, на фейковому сайті видання The National пишуть, що ніби Зеленський “готовий особисто благати Путіна зупинити війська”, а у підробленій статті The Independent мовиться, що “Путіну нема про що говорити з “нелегітимним” президентом України у Стамбулі”.

Найчастіше ці фейкові статті поширювались у соцмережах Х та BlueSky. Метою кампанії є виправдання небажання Путіна вести переговори для досягнення миру.

– Росія вчергове вдається до гібридних методів впливу на громадську думку. У такий спосіб Кремль намагається ввести в оману світову спільноту та змінити фокус уваги з власної відмови від діалогу, – йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що подібні інформаційні атаки та маніпуляції покликані “заговорити” продовження збройної агресії проти України та дискредитувати українське керівництво.

Нагадаємо, що у день початку переговорів у Стамбулі 15 травня Росія поширювала фейк щодо часу їх початку, який спростували у ЦПД.

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Володимир Путін, дезінформація, Фейк
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