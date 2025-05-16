Розглядають введення повного торгового ембарго: ЄС готує нокаутуючий санкційний удар проти РФ

Після того як РФ відмовилась від 30-денного припинення вогню на фронті, повне торговельне ембарго є одним з варіантів тиску на Кремль.

Про це пише Politico.

Дипломати вважають, що після відмови президента РФ Володимира Путіна від режиму тиші лідери Євросоюзу (ЄС) й Британії шукають способи завдати “нокаутуючого удару” по економіці країни-агресора.

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Санкції проти Росії через відмову від режиму тиші

Як повідомляє Politico, план, який обговорюється, надихається пропозицією республіканця Ліндсі Грема, який запропонував накласти 500% мит проти російського експорту. Потенційні заходи проти Кремля можуть передбачати тарифи на російський експорт або ж повне торгове ембарго.

Незважаючи на те, що Грему навряд чи вдасться здобути підтримку з боку президента США Дональда Трампа в питанні санкційних обмежень проти РФ, прихильники України можуть просунути власний “мегапакет” без участі США.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, країни ЄС та їхні сусіди, серед яких Україна та Британія, збирають в Албанії на шостий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Президент України Володимир Зеленський вже прибув до країни після завершення свого візиту до Туреччини.

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