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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Відключення води в Житомирі: коли не буде та які причини

коли не буде води в Житомирі
Фото: Pixabay

Комунальне підприємство Житомирводоканал повідомило про відключення водопостачання.

Які причини та коли не буде води в Житомирі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли не буде води в Житомирі: дата

Комунальне підприємство Житомирводоканал призупиняє подавання води у місто через ремонтні та підготовчі роботи.

Зараз дивляться

Відключення води у Житомирі очікується 19 травня з 08:00 до 18:00.

Жителям радять підготувати добовий запас води на 19 травня, понеділок. А освітнім закладам – перейти на дистанційне навчання.

Чому буде відключення води у Житомирі

У КП Житомирводоканал повідомили, що цього дня буде виконано ремонт зворотного клапана насоса через який подається вода з насосної станції другого підйому безпосередньо до міста.

Цей елемент має критичне значення для стабільної роботи водопровідної системи. Адже він запобігає зворотному руху води, оберігаючи насосне обладнання від перевантаження та можливого ламання.

Несправність клапана, який застряг у відкритому або закритому стані, може призвести до гідроудару або навіть серйозної відмови системи. Тому утримання зворотного клапана в належному технічному стані – запорука безперебійного водопостачання.

Також 19 травня проводитимуться підготовчі заходи для заміни зношеної частини каналізаційного колектора на вулиці Корольова. Буде організовано відведення стоків, щоби безпечно відключити аварійну ділянку і виконати її повну заміну.

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