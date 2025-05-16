Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 16 травня: знищено 1100 окупантів, 166 одиниць автотехніки та цистерн
Втрати ворога на 16 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1100 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 178-му добу повномасштабної війни перевищили 971 тис.
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Втрати РФ на 16 травня 2025 року
- особового складу ‒ близько 971 690 (+1 100);
- танків ‒ 10 825 (+13);
- бойових броньованих машин ‒ 22 546 (+32);
- артилерійських систем – 27 908 (+36);
- реактивних систем залпового вогню – 1 385 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 167 (+1);
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 36 123 (+123);
- крилатих ракет ‒ 3 197;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 713 (+166);
- спеціальної техніки ‒ 3 892.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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