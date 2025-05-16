Втрати ворога на 16 травня: знищено 1100 окупантів, 166 одиниць автотехніки та цистерн

Втрати ворога на 16 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1100 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 178-му добу повномасштабної війни перевищили 971 тис.

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Втрати РФ на 16 травня 2025 року

особового складу ‒ близько 971 690 (+1 100);

танків ‒ 10 825 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 22 546 (+32);

артилерійських систем – 27 908 (+36);

реактивних систем залпового вогню – 1 385 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 167 (+1);

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 36 123 (+123);

крилатих ракет ‒ 3 197;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 48 713 (+166);

спеціальної техніки ‒ 3 892.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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