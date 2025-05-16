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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 16 травня: знищено 1100 окупантів, 166 одиниць автотехніки та цистерн

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 16 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1100 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 178-му добу повномасштабної війни перевищили 971 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 16 травня 2025 року

  • особового складу ‒ близько 971 690 (+1 100);
  • танків ‒ 10 825 (+13);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 546 (+32);
  • артилерійських систем – 27 908 (+36);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 385 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 1 167 (+1);
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 336;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 36 123 (+123);
  • крилатих ракет ‒ 3 197;
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 713 (+166);
  • спеціальної техніки ‒ 3 892.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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