Вибухи у Дніпрі 16 травня: Повітряні сили попереджали про БпЛА та ракету

16 травня вибухи в Дніпрі пролунали під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗС України попереджали про російський розвідувальний дрон і ракету, яка летіла в напрямку Дніпропетровщини.

Вибухи в Дніпрі 16 травня: що відомо

У п’ятницю місцеві жителі чули вибухи в Дніпрі. О 13:25 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що над Дніпропетровщиною помітили ворожий розвідувальний безпілотник. Його могли використовувати для наведення ударів.

– Залучено засоби щодо його збиття, – йдеться у повідомлені Повітряних сил.

У цей же час з’явилася інформація про загрозу удару балістичними ракетами зі сходу, а також про ракету, яка рухалася в бік Кам’янського.

Зараз дивляться

Станом на 13:40 місцева влада ще не прокоментувала вибухи у Дніпрі.

Новина доповнюється…

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.