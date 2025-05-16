Який податок за переказ з картки на картку в Україні у 2025 році

Відповідно до законодавства України, за отриманий переказ на банківський рахунок треба буде сплатити податок.

Які перераховані гроші на банківських рахунках потрібно оподатковувати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке податок за переказ з картки на картку

Відповідно до Податкового кодексу, доходом вважаються всі грошові надходження, які підвищують матеріальні можливості особи, незалежно від їхньої періодичності, тобто чи є вони одноразовими, чи надходять регулярно.

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Такі перекази вважаються доходом та мають фіксуватися в декларації про майно та доходи. Оподатковується навіть одна гривня надходжень.

За отриманий переказ на банківський рахунок необхідно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб, а також 5% військового збору.

Варто зазначити, що оподаткування відбувається за рік, коли був отриманий дохід. У 2024 році розмір військового збору був 1,5%. Тож якщо податок сплачується за минулий рік, то це варто врахувати.

Коли не потрібно сплачувати податок за переказ на картку

Згідно з Податковим кодексом України, подарунки та спадщина, отримані від близьких родичів першого та другого ступеня споріднення, не оподатковуються незалежно від їх вартості, навіть якщо сума є значною.

Проте це варто фіксувати у грошових надходженнях. Тобто у призначені платежу варто вказувати, що цей переказ є подарунком.

Нагадуємо, що до родичів 1-2 ступенів споріднення належать:

дружина, чоловік;

діти, онуки;

дід, бабця;

батьки;

брат та сестра.

Не підлягають оподаткуванню грошові подарунки, що не перевищують 25% мінімальної заробітної плати. У 2025 році ця сума становить 8 000 грн. Тобто цього року ліміт грошового подарунка становить 2 000 грн.

Також не має оподатковуватись поворотна фінансова допомога. Тобто коли гроші позичаються, а потім отримується борг назад. За такі фінансові надходження також не потрібно платити податок та військовий збір.

За всі інші грошові надходження необхідно платити податок, якщо на картку було перераховано гроші від осіб, які не є близькими родичами.

Який податок за переказ на картку у 2025 році

Якщо на картку були перераховані гроші від осіб, які не є близькими родичами, то це вважатиметься доходом й доведеться платити сукупно 23% податку та військового збору.

В Україні у 2025 році передбачені такі правила оподаткування подарунків:

0% податку — застосовується до подарунків, отриманих від близьких родичів першого та другого ступеня, зокрема батьків, дітей, подружжя, братів і сестер, а також дідусів і бабусь;

5% ПДФО + 1,5% військового збору сплачуються при отриманні подарунків від осіб, які не входять до найближчого родинного кола;

18% ПДФО + 1,5% військового збору діють у випадку, якщо дарувальником є іноземець (нерезидент).

Якщо подарунок підпадає під нульову ставку, то його вартість не вноситься до річного оподатковуваного доходу фізичної особи і декларувати його не потрібно.

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