Зеленський про зустріч у Стамбулі: Підхід РФ з 2022 року не змінився, потрібен тиск

Світ має запровадити жорсткі санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії, якщо переговори у Стамбулі завершаться без результатів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти.

Зеленський про санкції проти Росії

За словами Зеленського, росіяни роблять усе можливе, щоб переговорити переговори у Стамбулі на постановний та порожній процес, як це вже відбувалося у 2022 році.

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Президент звернув увагу, що не Україна та західні лідери зривають переговори. Він стверджує, що росіяни вже багато років заявляють про свою дипломатію, імітуючи її, тому не можуть досягти жодних результатів сьогодні.

– Світ повинен відреагувати. Потрібна сильна реакція, включно із санкціями проти енергетичного та банківського секторів Росії, – переконаний Зеленський.

На його думку, тиск має продовжувати зростати, поки РФ не буде готова зробити всі реальні кроки для припинення повномасштабної війни проти України.

Крім цього, Володимир Зеленський закликав кремлівського диктатора надати відправленій до Туреччини делегації реальні повноваження.

Глава держави заявив, що російська делегація, яка приїхала до Стамбула, дуже низького рівня. Серед них немає людей, які реально ухвалюють рішення в Росії. Попри це, Зеленський відправив українську команду до Стамбула.

Він наголосив, що пріоритет України – це повне, безумовне та чесне припинення вогню. І це має відбутися негайно, щоб зупинити вбивства та створити надійну основу для дипломатії передусім.

Зеленський нагадав, що вчора був готовий до зустрічі з Путіним у Туреччині, щоб вирішити важливі питання, які потребують негайного розв’язання. Проте Путін ні на що не погодився, звернув увагу президент.

Джерело : Офіс президента

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