Карта бойових дій на 17 травня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.

Такі дані17 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 17 травня 2025

Ситуація в Україні на 17 травня 2025

На Харківському напрямку за добу відбито п’ять штурмів ворога у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів у бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілок та в бік Багатиря й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Щербаків та Малих Щербаків.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 17 травня 2025

особового складу ‒ близько 972 600 (+910) осіб;

танків ‒ 10 831 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 22 553 (+7);

артилерійських систем – 27 942 (+34);

РСЗВ – 1 386 (+1);

засобів ППО ‒ 1 167;

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 278 (+155);

крилатих ракет ‒ 3 197;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 48 809 (+96);

спеціальної техніки ‒ 3 892.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 179-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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