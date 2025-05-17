Нічна атака України: РФ запустила 62 дрони – скільки збила ППО

У ніч на 17 травня російські окупанти атакували Україну 62 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака на Україну 17 травня: результати роботи ППО

Починаючи з вечора 16 травня, РФ запускала безпілотники з різних напрямків – Курська, Орла, Шаталового та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що до відбиття атаки дронів залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи.

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Станом на 12:00 підтверджено збиття 36 БпЛА на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

Ще шість ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Водночас наслідок нічної атаки постраждали Сумська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Зокрема вже вранці 17 травня російські окупанти обстріляли Білопілля Сумської області – під удар потрапив рейсовий автобус, який прямував у бік Сум.

Загинули дев’ятеро людей, ще семеро поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 179-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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