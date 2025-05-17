Росія вимагала від України вивести війська в обмін на припинення вогню – ЗМІ

Російська делегація на переговорах щодо миру у Стамбулі, що відбулися 16 травня, вимагала від України вивести свої війська з чотирьох українських регіонів, перш ніж Москва погодиться на припинення вогню.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на українського високопосадовця, знайомого з перебігом переговорів.

Імовірно, йдеться про території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Зазначається, що у Кремлі відмовилися коментувати умови, висунуті Росією під час переговорів у п’ятницю.

Переговори у Стамбулі

16 травня відбулися перші за три роки прямі переговори української та російської делегації. Посередниками стали представники Туреччини та США.

В останній момент Росія зажадала, щоб американська сторона не була присутня на зустрічі. Переговори тривали лише одну годину і 40 хвилин і завершилися домовленістю про обмін полоненими 1000 на 1000.

ЗМІ повідомляли, що під час переговорів у Стамбулі російська сторона висунула низку “нереалістичних” умов.

Зокрема росіяни заявили, що українські військові повинні покинути території, які не були захоплені воєнним шляхом. Це, за словами джерела, стало умовою для встановлення режиму тиші.

Крім того, на переговорах Росія погрожувала Україні окупувати Харківську та Сумську області, якщо Київ не погодиться на цю умову.

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