Український актор Ярослав Швець загинув на фронті: що відомо

Військовий сапер і актор Ярослав Швець загинув від отриманих на фронті важких поранень.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє команда фільму Редакція, у якому знявся Ярослав.

Він помер у лікарні у німецькому Дортмунді, куди його доправили після того, як він 2 травня на фронті отримав поранення.

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– Тримали кулаки і боялися, що він у своєму дуже важкому стані не витримає шляху з фронту через три країни. Якось нам всім здавалося, що коли доїхав, живий – вже його вилікують. Хай довго, хай складно, але буде жити, все буде добре. Все життя попереду… Але не так все сталося, – поділився батько Ярослава.

Як зазначається, український захисник помер 9 травня. Йому було 26 років.

Ярослав Швець помер: що про нього відомо

Ярослав знявся у стрічці Редакція у невеликій, проте яскравій ролі. Чоловік поза кадром працював у бригаді піротехніків.

– Ми пам’ятаємо його як уважного, надійного, щирого і надзвичайно світлого хлопця, – написала команда фільму.

Нагадаємо, що український артист і військовослужбовець Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Фото: Редакція

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