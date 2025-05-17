Втрати ворога на 17 травня: ліквідовано ще 910 окупантів і понад 30 артсистем

Втрати ворога на 17 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 179-ту добу повномасштабної війни сягнули 972 600 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 17 травня 2025

особового складу ‒ близько 972 600 (+910) осіб;

танків ‒ 10 831 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 22 553 (+7);

артилерійських систем – 27 942 (+34);

РСЗВ – 1 386 (+1);

засобів ППО ‒ 1 167;

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 278 (+155);

крилатих ракет ‒ 3 197;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 48 809 (+96);

спеціальної техніки ‒ 3 892. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 179-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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