Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Втрати ворога на 17 травня: ліквідовано ще 910 окупантів і понад 30 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 17 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 179-ту добу повномасштабної війни сягнули 972 600 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 17 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 972 600 (+910) осіб;
  • танків ‒ 10 831 (+6);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 553 (+7);
  • артилерійських систем – 27 942 (+34);
  • РСЗВ – 1 386 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 167;
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 336;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 278 (+155);
  • крилатих ракет ‒ 3 197;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 809 (+96);
  • спеціальної техніки ‒ 3 892.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 179-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 17 травня 2025 – ситуація на фронті
Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь