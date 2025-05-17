Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати ворога на 17 травня: ліквідовано ще 910 окупантів і понад 30 артсистем
Втрати ворога на 17 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 179-ту добу повномасштабної війни сягнули 972 600 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 17 травня 2025
- особового складу ‒ близько 972 600 (+910) осіб;
- танків ‒ 10 831 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 22 553 (+7);
- артилерійських систем – 27 942 (+34);
- РСЗВ – 1 386 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 167;
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 278 (+155);
- крилатих ракет ‒ 3 197;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 809 (+96);
- спеціальної техніки ‒ 3 892.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 179-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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