Зеленський про удар по автобусу на Сумщині: РФ вбила сімʼю – батька, матір і доньку
Серед дев’яти людей, які загинули внаслідок удару РФ по рейсовому автобусу у Білопіллі Сумської області, ціла родина – батько, мати та донька.
Про це завив президент Володимир Зеленський після удару російського дрона по маршрутці, яка їхала на Суми.
Обстріл автобуса у Білопіллі 17 травня: реакція Зеленського
– У лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрону по звичайній маршрутці. У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким, – наголосив глава держави.
За його словами, це було свідоме вбивство цивільних, оскільки росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають удару.
Зеленський згадав про вчорашні переговори у Стамбулі, після яких у РФ була можливість припинити вогонь, проте вона продовжує вбивати.
– Треба тиснути на Росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку і непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитися. Потрібні реальні кроки для завершення війни, – зауважив президент.
І вкотре заявив, що Україна чекає від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії.
Під час обстрілу Сумської області вранці 17 травня на виїзді з Білопілля російський дрон завдав удару по рейсовому автобусу, що прямував у бік Сум. Попередньо, це був Ланцет.
Внаслідок удару загинули дев’ять, ще сімох поранено.
17-18 травня в Сумській області оголошено днями жалоби за загиблими.