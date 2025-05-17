Зеленський про удар по автобусу на Сумщині: РФ вбила сімʼю – батька, матір і доньку

Серед дев’яти людей, які загинули внаслідок удару РФ по рейсовому автобусу у Білопіллі Сумської області, ціла родина – батько, мати та донька.

Про це завив президент Володимир Зеленський після удару російського дрона по маршрутці, яка їхала на Суми.

Обстріл автобуса у Білопіллі 17 травня: реакція Зеленського

– У лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрону по звичайній маршрутці. У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким, – наголосив глава держави.

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За його словами, це було свідоме вбивство цивільних, оскільки росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають удару.

Зеленський згадав про вчорашні переговори у Стамбулі, після яких у РФ була можливість припинити вогонь, проте вона продовжує вбивати.

– Треба тиснути на Росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку і непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитися. Потрібні реальні кроки для завершення війни, – зауважив президент.

І вкотре заявив, що Україна чекає від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії.

Під час обстрілу Сумської області вранці 17 травня на виїзді з Білопілля російський дрон завдав удару по рейсовому автобусу, що прямував у бік Сум. Попередньо, це був Ланцет.

Внаслідок удару загинули дев’ять, ще сімох поранено.

17-18 травня в Сумській області оголошено днями жалоби за загиблими.

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