Генштаб відреагував на слова комбата 47 ОМБр на Курщині і пообіцяв рішення

Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади Магура Олександр Ширшин звинуватив командування в “дебільних задачах” і невиправданій втраті людей. У Генеральному штабі заявили, що робоча група вивчить усі обставини.

Про це йдеться у коментарі Генштабу ЗСУ.

Заява командира підрозділу 47 ОМБр

Так, напередодні у своїй публікації в Facebook Олександр Ширшин написав, що тремтіння командування бригади перед безтолковим генералітетом призводить лише до провалів.

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– Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, окрім провалів, ні до чого не призводить. Все, на що спроможні – догани, розслідування, накладання стягнень. Політичні ігри та оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям, – написав Олександр Ширшин.

Він сподівається, що найближчим часом буде готовий детально розказати деякі моменти журналістам. Сам Ширшин написав рапорт з проханням усунути його з посади комбата.

47 механізована бригада виконує завдання на Курському напрямку з осені 2024 року. Олександр Ширшин став командиром батальйону 47 бригади у липні 2024 року.

Реакція Генштабу ЗСУ

За розпорядженням начальника Генштабу створили робочу групу для детального вивчення обставин, викладених у публікації Ширшина.

Зазначається, що окремо перевірять на доцільність накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління. За результатами перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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