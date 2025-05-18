Генштаб відреагував на слова комбата 47 ОМБр на Курщині і пообіцяв рішення
Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади Магура Олександр Ширшин звинуватив командування в “дебільних задачах” і невиправданій втраті людей. У Генеральному штабі заявили, що робоча група вивчить усі обставини.
Про це йдеться у коментарі Генштабу ЗСУ.
Заява командира підрозділу 47 ОМБр
Так, напередодні у своїй публікації в Facebook Олександр Ширшин написав, що тремтіння командування бригади перед безтолковим генералітетом призводить лише до провалів.
– Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, окрім провалів, ні до чого не призводить. Все, на що спроможні – догани, розслідування, накладання стягнень. Політичні ігри та оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям, – написав Олександр Ширшин.
Він сподівається, що найближчим часом буде готовий детально розказати деякі моменти журналістам. Сам Ширшин написав рапорт з проханням усунути його з посади комбата.
47 механізована бригада виконує завдання на Курському напрямку з осені 2024 року. Олександр Ширшин став командиром батальйону 47 бригади у липні 2024 року.
Реакція Генштабу ЗСУ
За розпорядженням начальника Генштабу створили робочу групу для детального вивчення обставин, викладених у публікації Ширшина.
Зазначається, що окремо перевірять на доцільність накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління. За результатами перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.