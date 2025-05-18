Карта бойових дій на 18 травня 2025 – ситуація на фронті

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Російські загарбники завдали 52 авіаційних ударів, скинувши при цьому 63 КАБи. Крім цього, ворог залучив для ураження 1036 дронів-камікадзе та здійснив майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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