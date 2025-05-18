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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 18 травня 2025 – ситуація на фронті

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Російські загарбники завдали 52 авіаційних ударів, скинувши при цьому 63 КАБи. Крім цього, ворог залучив для ураження 1036 дронів-камікадзе та здійснив майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 18 травня 2025

Ситуація в Україні на 18 травня 2025

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Втрати РФ у війні на 18 травня 2025

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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